Тренер Интера подтвердил интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии

Симоне Индзаги, впрочем, готов остаться в своем клубе.

Наставник Интера Симоне Индзаги накануне финала Лиги чемпионов подтвердил, что он заинтересовал клубы из Саудовской Аравии.

По словам специалиста, к нему обращались функционеры из этой страны.

«У меня есть запросы как из Италии, так и из Саудовской Аравии. Однако, я считаю, что сейчас говорить об этом - безумие.

После финала я встречусь с руководством Интера. Если будут предложены соответствующие условия, то мы продолжим сотрудничество», - сказал Индзаги.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер и еще два клуба АПЛ поборются за игрока МЮ.

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