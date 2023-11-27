Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду

По мнению Артуро Видаля, вингер Манчестер Юнайтед должен праздновать в своем собственном стиле, а не подражать другим.

Гол Алехандро Гарначо в матче Эвертон - Манчестер Юнайтед многие называют лучшим в нынешнем сезоне.

После того, как он положил мяч в дальнюю "девятку" ударом через себя, 19-летний аргентинец побежал к угловому флажку, где исполнил фирменное празднование Криштиану Роналду.

Бывший игрок Барселоны и Ювентуса Артуро Видаль остался не в восторге от выбора Гарначо. Во время стрима на Twitch он заявил, что молодой игрок должен быть более креативным.

"Единственная плохая вещь или что я не понял, это почему он отпраздновал как Криштиану?", - цитирует Видаля utdreport.

"Он должен сделать свое собственное имя. Он уже великолепный игрок. Это хорошо, что он (Роналду) его идол, уважение ему за это, но теперь он должен делать собственное имя".

"Как ты будешь праздновать гол и помнить это? Я не знаю, празднуй другим способом. Но это был замечательный гол, это был замечательный гол".

После победного матча главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг заявил, что не стоит сравнивать Гарначо с легендами клуба Роналду и Уэйном Руни, так как аргентинец находится лишь в начале своего пути на вершину.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!