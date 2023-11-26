Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3: обзор матча и результат игры 26.11.2023

В воскресенье, 26 ноября, на Гудисон Парк состоялся матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги в котором Эвертон принимал Манчестер Юнайтед.

У "красных дьяволов" вернулся Люк Шоу. К тому же, дебютировал в сезоне Коби Майну, травмировавшийся еще во время предсезонной подготовки. С первых минут на поле также вышел левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко.

И именно через фланг украинца состоялся первый гол гостей. Виталий остался один против Рэшфорда и Далота. В итоге англичанин отдал пас на португальца, который навесил в штрафную.

Мяч уже перелетал Алехандро Гарначо, но для него это не стало проблемой. Вингер решился на удар через себя в стиле Уэйна Руни, когда тот забивал в дерби против Манчестер Сити в 2011 году. Получилось очень похоже и очень красиво - как бы Пикфорд не старался, достать мяч, летевший в "девятку" он не смог.

Еще немного подержав мяч у себя, манкунианцы отдали инициативу команде Шона Дайча. Тут уже пришла очередь Андре Онана вступать в игру - голкипер МЮ не дал пробить себя, чем очень помог гостям удержать к перерыву преимущество.

А на старте второй половины "красные дьяволы" забили второй мяч, которого могло и не быть.

Марсьяль упал в штрафной после контакта с Янгом. Главный арбитр не свистнул, но его позвали посмотреть повтор. И только с помощью VAR указал на "точку". К мячу подошел не Фернандеш, а Решфорд, который пробил под перекладину.

На 75-й минуте Юнайтед довел счет до разгромного. Фернандеш покатил мяч на Марсьяля, который врывался в штрафную. Там француз касанием перебросил мяч через Пикфорда и установил окончательный счет поединка.

Через пару минут Миколенко мог сократить отставание своей команды, но мяч после удара украинца попал в перекладину.

В итоге Манчестер Юнайтед одержал пятую победу в последних шести матчах АПЛ, что позволило ему подняться на шестое место - теперь у команды Эрика тен Хага 24 очка. Эвертон же после наказания от лиги остается предпоследним с четырьмя баллами в активе.

Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед 13-го тура АПЛ

Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен.), Марсьяль, 75.

Ожидаемые голы (xG): 1,42 - 0,89

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 22 - 9

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 10 - 8

Эвертон: Пикфорд - Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Гуйе, МакНил (Данджума, 73), Дукуре (Доббин, 90) - Калверт-Льюин (Шермити, 82).

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу (Ван-Биссака,76) - МакТоминей, Майну (Амрабат, 72), Фернандеш - Рэшфорд, Марсьяль (Межбри, 84), Гарначо (Пельистри, 72).

Предупреждения: Янг, Дукуре, Гуйе.

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