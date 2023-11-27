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Тен Хаг ответил на сравнения Гарначо с Руни и Роналду

Нидерландский специалист сделал все возможное, чтобы юный талант не зазнавался.
Сегодня, 00:52
Гарначо / Getty Images
Гарначо / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг оценил игру вингера Алехандро Гарначо против Эвертона (3:0).

"Сравнения с легендами? Не надо, это неправильно. У каждого из них свое лицо, но Гарначо предстоит проделать долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно – пока он этого не делает".

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"Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или Роналду, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год", – сказал нидерландец в интервью FourFourTwo.

Напомним, Гарначо в матче с Эвертоном отличился голом после удара "ножницами" через себя.

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