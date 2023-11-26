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Тен Хаг: Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки

Наставник "дьяволов" тоже не в восторге от календаря.
Сегодня, 13:27
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг присоединился к тем, кто винит перегруженный календарь в травмах игроков.

На текущий момент в лазарете манкунианцев находятся шестеро игроков: Каземиро, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Люк Шоу только восстановился, а состояние Расмуса Хейлунда и Тайрелла Маласии находится под вопросом.

И в целом МЮ в этом сезоне испытывает огромные проблемы с травмами игроков стартового состава. Тен Хаг согласен, что все это влияние перегруженного календаря, однако специалист считает, что к этому стоит быть готовыми.

"В прошлом году мы сыграли больше всего игр среди клубов Европы, в тот странный сезон с чемпионатом мира в середине. Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют игры. Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки.

Есть выбор: либо готовиться к такому графику, либо выбывать с травмами. Каждый топ-игрок и топ-команда знают, что нужно терпеть и идти на жертвы. Если хочешь быть готовым к матчам, нужно достичь определенного физического уровня, чтобы соответствовать стандартам, установленным соперником", – приводит слова тен Хага Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что футболист МЮ хочет зимой покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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