Футболист МЮ признал, что хочет покинуть клуб

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни Ван де Бек рассказал, что рассматривает возможность покинуть клуб.

По словам футболиста, он хочет играть намного чаще и для него не важно где у него будет эта возможность.

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"Я готов снова играть в матчах. Сейчас менеджер делает другой выбор. У нас большой состав, и я не единственный, кто стучится в дверь. Посмотрим в январе, что произойдет.

Мне нужно очень скоро начать играть - если не в Ман Юнайтед, то в другом клубе. Я считаю, что должен быть амбициозным.

Я всегда был любителем игры. Я просто без ума от футбола. Я хорошо зарабатываю в Юнайтед, но деньги не являются моей мотивацией. Я хочу получать удовольствие от своей работы каждый день.

Сейчас я еще больше ценю то, что у меня потрясающая работа. Я работаю в легендарном клубе и каждый день горжусь тем, что ношу футболку Манчестер Юнайтед.

Я надеялся на большее количество игр, когда я играл хорошо, так что ты входишь в поток. Но приходится иметь дело с большим количеством факторов.

Все хотят, чтобы Юнайтед снова стал успешным, но у них ничего не получается - и трудно в этом разобраться.

Но сейчас, когда я снова в форме, я полон энергии и тренируюсь как зверь. Пришло время сделать другой выбор", - заявил нидерландец.

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