Футболист МЮ признал, что хочет покинуть клуб
Хавбек Манчестер Юнайтед Донни Ван де Бек рассказал, что рассматривает возможность покинуть клуб.
По словам футболиста, он хочет играть намного чаще и для него не важно где у него будет эта возможность.
Читай также: Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на месяц из-за травмы
"Я готов снова играть в матчах. Сейчас менеджер делает другой выбор. У нас большой состав, и я не единственный, кто стучится в дверь. Посмотрим в январе, что произойдет.
Мне нужно очень скоро начать играть - если не в Ман Юнайтед, то в другом клубе. Я считаю, что должен быть амбициозным.
Я всегда был любителем игры. Я просто без ума от футбола. Я хорошо зарабатываю в Юнайтед, но деньги не являются моей мотивацией. Я хочу получать удовольствие от своей работы каждый день.
Сейчас я еще больше ценю то, что у меня потрясающая работа. Я работаю в легендарном клубе и каждый день горжусь тем, что ношу футболку Манчестер Юнайтед.
Я надеялся на большее количество игр, когда я играл хорошо, так что ты входишь в поток. Но приходится иметь дело с большим количеством факторов.
Все хотят, чтобы Юнайтед снова стал успешным, но у них ничего не получается - и трудно в этом разобраться.
Но сейчас, когда я снова в форме, я полон энергии и тренируюсь как зверь. Пришло время сделать другой выбор", - заявил нидерландец.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!