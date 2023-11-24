Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на месяц из-за травмы

Маунт не поможет своей команде в ближайших матчах.

Хавбек Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт вновь получил травму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичанин прошел медицинские тесты из-за повреждения икроножной мышцы, что приведет к его отсутствию на поле в течение месяца.

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Это уже второй случай повреждения Маунта в составе нового клуба. 19 августа он получил травму в матче второго тура Премьер-лиги против Тоттенхэма (0:2) и пропустил более месяца.

Отметим, в текущем сезоне АПЛ полузащитник не отметился результативными действиями.

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