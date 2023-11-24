iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на месяц из-за травмы

Маунт не поможет своей команде в ближайших матчах.
Вчера, 21:54
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт вновь получил травму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичанин прошел медицинские тесты из-за повреждения икроножной мышцы, что приведет к его отсутствию на поле в течение месяца.

Читай также: Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы

Это уже второй случай повреждения Маунта в составе нового клуба. 19 августа он получил травму в матче второго тура Премьер-лиги против Тоттенхэма (0:2) и пропустил более месяца.

Отметим, в текущем сезоне АПЛ полузащитник не отметился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мейсон Маунт

Статьи по теме

Тен Хаг высказался о конфликте с Вараном Тен Хаг высказался о конфликте с Вараном
Бывший спортивный директор Ливерпуля может получить работу в Манчестер Юнайтед Бывший спортивный директор Ливерпуля может получить работу в Манчестер Юнайтед
Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов Будущий владелец МЮ не боится того, что клуб отстранят от Лиги чемпионов
Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом Тен Хаг: Магуайр воспользовался шансом
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Европа00:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:57
Европа23:57
Мбаппе, Дембеле и компания принесли ПСЖ победу над Монако
Европа23:31
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа23:22
Бавария на выезде обыграла Кельн
Бокс22:58
"Остается самим собой": Тренер Фьюри отреагировал на заявления, что Тайсон пошел на спад
Киберспорт22:52
BLAST Premier Fall Final 2023: Heroic уступили Cloud9, Complexity обыграли NaVi
Киберспорт22:45
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт22:39
NaVi безвольно уступили Complexity, вылетев из Blast Premier Fall Final
Бокс22:21
"Еще не видел такого ужасного боя": Промоутер соперника разнес Стивенсона за унылое выступление
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK