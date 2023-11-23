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Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы

Андре Онана может сыграть уже в ближайшем матче чемпионата.
Сегодня, 13:58
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед уже в ближайшем матче сможет рассчитывать на основного голкипера команды Андре Онана.

Ранее камерунский страж ворот получил травму в матче за свою национальную сборную в квалификации чемпионата мира 2026 года и был вынужденно заменен под конец поединка.

Тем не менее, как сообщает журналист Фабрицио Романо, повреждение оказалось несерьезным и Онана уже тренируется с командой.

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Ожидается, что 27-летний голкипер сможет принять участие в предстоящем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном, который состоится в воскресенье, 26 ноября.

В нынешнем сезоне Онана провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 18 матчей, в которых пропустил 30 голов, а в шести поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед собирается избавиться от десятка игроков.

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