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Манчестер Юнайтед собирается избавиться от десятка игроков

В клубе планируется продолжить чистку состава.
Сегодня, 22:17
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается продолжить чистку своего состава, в котором есть игроки, не входящие в планы главного тренера Эрика тен Хага.

Как сообщает Manchester Evening News, в планах у манкунианцев избавиться от, примерно, десяти игроков в ближайшие два трансферных окна.

Это может произойти как за счет продажи, так и за счет не продления истекающего контракта. Под второй сценарий попадают Том Хитон, Джонни Эванс, Шола Шортайр и Антони Марсьяль.

Неизвестной остается судьба Брэндона Уильямса и Альваро Фернандеса, которые покинули клуб на правах аренды - их контракты с клубом также заканчиваются будущим летом. Юнайтед может продлить их ради потенциальной продажи.

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На трансфер могут рассчитывать Донни ван де Бек и Джейдон Санчо. Ожидается, что зимой Олд Траффорд может покинуть Рафаэль Варан, которым интересуется Бавария.

Открытым остается вопрос относительно Мэйсона Гринвуда, который сейчас выступает на правах аренды за Хетафе. У МЮ остается полтора года для того, чтобы решить судьбу игрока, прежде чем завершится его контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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