Бавария засматривается на центрбека Манчестер Юнайтед

В нынешнем сезоне Бавария страдает от проблем с центральными защитниками.

Недавно "ротен" были готовы подписать краткосрочный контракт с Джеромом Боатенгом, но в итоге от этой затеи отказались.

И пока клуб думает, как помочь в этой ситуации Томасу Тухелю, на радаре появился один интересный вариант.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, внутри Баварии прошло обсуждение потенциального приобретения центрбека Манчестер Юнайтед Рафаэля Варана.

В клубе считают 30-летнего француза хорошим вариантом, однако на данный момент нереальным. Всему виной его зарплата, которая составляет 20 миллионов евро в год.

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По информации источника, Бавария была уведомлена, что продажа Варана этой зимой может состояться. Его трансфер оценивается в 20-30 миллионов. При этом английский клуб рассчитывает только на продажу игрока, никакой аренды.

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