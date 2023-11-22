Ключевой защитник Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Отличные новости как для фанатов "красных дьяволов", так и для Эрика тен Хага.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Люк Шоу вернулся к полноценным тренировкам с первой командой.

Левый защитник манкунианнцев не играл с августа, пропустив три месяца (16 матчей) из-за мышечной травмы. В нынешнем сезоне 28-летний англичанин успел сыграть только в двух поединках: против Вулверхэмптона (1:0) и Тоттенхэма (0:2).

Считается, что Шоу будет готов принять участие в первом матче Юнайтед после международной паузы. В воскресенье, 26 ноября, "красные дьяволы" отправятся на выездную игру против Эвертона.

А по информации UtdPlug, который ссылается на Sky Sports, на тренировочной базе в Каррингтоне также был замечен Лисандро Мартинес. Однако аргентинец занимался по индивидуальной программе. Его возвращение ожидается ближе к Рождеству.

Ранее появилась информация, что главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг хочет пригласить в Англию Томаса Мюллера, у которого будущим летом завершится контракт с Баварией.

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