По просьбе тен Хага: Манчестер Юнайтед может усилиться ветераном Баварии

Манчестер Юнайтед продолжает следить за полузащитником Баварии Томасом Мюллером. Об этом сообщает Get German Football News.

Если 34-летний немец не достигнет соглашения о новом контракте с мюнхенцами, то английский клуб предпримет попытку подписать возрастного футболиста. Тренер МЮ Эрик тен Хаг считает, что опыт Мюллера будет важен для команды.

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Возможность данного трансфера зависит от исхода переговоров о новом контракте. Нынешний договор рассчитан до лета 2024 года.

Сам Мюллер выражает желание выступать в команде, участвующей в Лиге чемпионов, при этом хавбек откажется от заманчивых предложений из МЛС и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету немца всего один гол и четыре ассиста в десяти матчах Бундеслиги.

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