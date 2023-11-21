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Мюллер не собирается завершать карьеру по окончанию нынешнего сезона

Легенда Баварии планирует поиграть еще как минимум один год.
Сегодня, 23:23
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мюллер является играющей легендой Баварии. Проведя в мюнхенском клубе всю свою карьеру, 34-летний хавбек выиграл все, что только можно.

Его контракт с "ротен" подойдет к концу следующим летом. И, несмотря возраст и окончание соглашения, немец даже не думает вешать бутсы на гвоздь.

"Я хочу поиграть еще как минимум один год, я не завершу карьеру в 2024 году", - приводит слова игрока Альфредо Педулла со ссылкой на Bild.

"На данный момент я в порядке. Я хорошо тренируюсь, мне весело. Поэтому я исключаю возможность завершения карьеры в 2024 году".

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В нынешнем сезоне Томас Мюллер принял участие в 14 матчах Баварии во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и пять результативных передач.

Ранее главный тренер Ромы Жозе Моуриньо сообщил, что не знает, в какой команде он начнет следующий сезон, так как он не говорил с владельцами "джаллоросси" о новой сделке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Бавария Мюнхен

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