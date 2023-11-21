Тепло встретили: игроки Барселоны трогательно поддержали Гави после жуткой травмы

Полузащитник сборной Испании и Барселоны Гави выбыл на длительный срок из-за травмы, которую получил в стане национальной команды.

19-летний игрок пропустит около 6-8 месяцев, из-за чего рискует не сыграть на чемпионате Европы и на Олимпиаде.

Сейчас Гави прибыл в расположение Барселоны, где встретился с партнерами. Там его встретили одноклубники, которые поддержали футболиста.

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Ранее сообщалось, что Барселона нашла срочную замену Гави.

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