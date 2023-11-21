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Рома, Саудовская Аравия или что-то другое: Моуриньо ответил на вопрос о своем будущем

Португалец рассказал, как обстоят дела с его соглашением с "джаллоросси".
Сегодня, 22:18
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Летом 2024 года у Жозе Моуриньо завершится контракт с итальянской Ромой.

И пока в Сети ходят слухи о его потенциальном продолжении карьеры в другом месте, по словам самого португальского специалиста, переговоры о новом соглашении все еще не начались.

"Я все еще не знаю, останусь ли я в клубе. Я не разговаривал с владельцами об этом, так что я не могу отвечать на вопросы о своем будущем", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Ранее Жозе Моуриньо не исключал вариант, при котором он покинет Рому в конце нынешнего сезона и возглавит какой-нибудь клуб из Саудовской Аравии.

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На данный момент Рома занимает седьмое место в таблице итальянской Серии А, заработав 18 очков после 12 сыгранных туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо Саудовская Аравия

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