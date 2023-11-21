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Украина U-21- Азербайджан U-21 1:0: обзор матча и результат игры 21.11.2023

"Желто-синие" продолжают брать максимум очков в каждой игре квалификации.
Сегодня, 22:01
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Во вторник, 21 ноября, в рамках группового этапа отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 года прошел матч между сборными Украины и Азербайджана.

Команды подходили к данной встрече в разных статусах: украинцы находились находились на вершине группы F, а азербайжданцы шли на последнем месте.

Первый тайм прошел при полнейшем доминировании украинской сборной: 71% владения, 11 ударов против 0 у соперника, и, что самое главное, был забит гол.

На 34-й минуте Украина получила право на пенальти, который уверенно реализовал капитан команды Владимир Бражко - хавбек Динамо развел мяч и вратаря по разным углам.

К сожалению, несмотря на все созданные моменты, это был единственный гол всего поединка.

После перерыва Азербайджан перезагрузился и создал достаточно моментов у ворот Руслана Нещерета, но ни один из них не стал результативным.

В итоге Украина выиграла пятый матч из пяти в отборе, что позволяет единолично возглавлять группу..

В 2023 году украинская молодежка больше не сыграет. Ее следующий матч назначен на 26 марта 2024 года, когда команда Унаи Мельгосы проведет второй поединок против Азербайджана.

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Статистика матча Украина U-21- Азербайджан U-21 отбора на ЧЕ-2025

Украина U-21- Азербайджан U-21 1:0
Гол: Бражко, 34 (пен.).

Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 10 - 7
Атаки: 123 - 57

Украина U-21: Нещерет - Роман, Малюк, Батагов, Вивчаренко - Ярмолюк (Рубчинский, 51), Бражко, Очеретько - Квасница (Скорко, 90+2), Краснопир (Вьюнник, 73), Волошин (Кучерявый, 73).

Азербайджан U-21: Самигулин - А. Рзаев, Хасанов, Гусейнов, Дамадаев, Сафаров - Ахундзаде (Салянский, 90+1), Юсифи (Хасанзаде, 90+1), В. Рзаев, Джафаров (Насирли, 78) - Абдуллаев (Велиев, 64).

Предупреждение: Рубчинский - Дамадаев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Сборная Украины U-21

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Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

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