Сборная Украины U-19 уничтожила Словакию в рамках отбора на чемпионат Европы

"Желто-синие" реабилитировались за разгром от Косово.

Во вторник, 21 ноября, в рамках третьего тура отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Словакии U-19 принимала одногодок из Украины.

Гости смогли одержать уверенную победу на выезде со счетом 4:0. Голами отличились Иван Ермачков, Максим Деркач, Тарас Мыхавко и Матвей Пономаренко.

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Таким образом сборная Украины U-19 набрала за три тура шесть очков, тем самым обеспечив себе проход во второй этап отбора на чемпионат Европы.

Также путевку в следующий раунд отбора завоевали одногодки из Косово, имея при этом матч с запасе.

Словакия U-19 - Украина U-19 0:4

Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Мыхавко, 39, Пономаренко, 84

Украина U-19: Кравец, Охарков, Ермачков (Мыкитюк, 73), Мыхавко, Лысенко, Мануилов (Ващенко, 60), Саленко, Деркач, Мельниченко, Тутиеров (Кремчанин, 59), Панченко (Пономаренко, 59).

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