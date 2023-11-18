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Украина U-19 сенсационно проиграла Косово в отборе Евро-2024

Подопечные Олега Кузнецова унизительно проиграли сопернику.
Сегодня, 13:58
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

В рамках второго тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 U-19 сборная Украины встречалась с командой Косово.

Номинальные гости открыли счет в первом тайме - Эльвир Гашьян реализовал свой момент.

Украинская сборная старалась отыграться, но пропустила второй во втором тайме. Элиот Буюпи стал автором гола.

До конца встречи подопечным Олега Кузнецова так и не удалось ничего реализовать в атаке. Косово, в свою очередь, забило еще дважды. Гашьян оформил дубль, а Рама поставил финальную точку.

Украина U-19 Косово U-19 0:4
Голы: Гашьян, 22, 79, Буюпи, 64, Рама, 90+2

Сборная Украины U-19 сыграет со Словакией (21 ноября). 

Отметим, что первые две лучшие команды группы получат путевку в основную часть турнира. Также в элит-раунд пробьется сборная, которая станет лучшей среди команд, занявших третьи места.

Напомним, в первом туре подопечные Олега Кузнецова смогли переиграть мальтийскую сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-19

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