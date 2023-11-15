Украина U-19 с победы стартовала в отборе Евро-2024

В рамках первого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 U-19 сборная Украины встречалась с командой Мальты.

В первом тайме "желто-синие" вышли вперед благодаря голу Богдана Мануйлова, который забил со штрафного - не обошлось без ошибки голкипера.

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На старте второго тайма сборная Мальты отыгралась. Помог ей в этом Пономаренко, который срезал мяч в собственные ворота после подачи соперника.

До конца встречи подопечные Олега Кузнецова сумели вырвать победу. Сначала Пономаренко забил в чужие ворота, а точку поставил Тутеров.

Украина U-19 – Мальта U-19 3:1

Голы: Мануйлов, 17, Пономаренко, 71, Тутеров, 88 - Пономаренко, 59 (аг)

Сборная Украины U-19 сыграет с командами Косово (18 ноября) и Словакии (21).

Отметим, что первые две лучшие команды группы получат путевку в основную часть турнира. Также в элит-раунд пробьется сборная, которая станет лучшей среди команд, занявших третьи места.

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