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Футбол

Не только противостояние Украины и Италии: самые интересные матчи сборных в ноябре

ISPORT рассказывает о поединках национальных команд. на которые следует обратить внимание.
Сегодня, 10:25
Модрич, Винисиус и Левандовски
Модрич, Винисиус и Левандовски

Пришло время решающих матчей в рамках квалификации на чемпионат Европы. За следующую неделю мы узнаем имена всех 20 стран, которые пройдут отбор на турнир и точно на нем сыграют.

ISPORT выделил самые горячие матчи, в которых будет решаться судьба сборных, а также просто крутые поединки, которые стоит посмотреть.

Разборки в группе D
Кто на Евро, Уэльс, Хорватия или Армения?

Невероятной может быть развязка в данной группе. Сборная Армении под руководством Петракова может выйти на Евро-2024, но для этого она должна обыграть в последних матчах Уэльс дома и Хорватию на выезде.

Собственно, эти две команды также будут заочно бороться за выход на турнир: валлийцы в последнем туре будут играть против немотивированного лидера Турции, а хорваты против потенциально немотивированных армян.

  • 18.11, 16:00 Армения – Уэльс
  • 18.11, 19:00 Латвия – Хорватия
  • 21.11, 21:45 Хорватия – Армения
  • 21.11, 21:45 Уэльс – Турция

Источник: Getty Images

Безумие в квинтете E
Албания и Молдова могут оставить за бортом Чехию и Польшу

Если в предыдущей группе у нас три команды, борющиеся за Евро, то здесь их аж четыре. Вероятен вариант с выходом на турнир Албании и Молдовы, а Польша так и вовсе скорее всего останется за бортом.

Читай также: Евро-2024: что нужно сборным, для выхода на турнир

Команде Роберта Левандовски нужно не просто переигрывать Чехию в центральном матче группы, а еще и надеяться, что чехи в последнем туре не победят. Но судьба путевок может определиться уже в предпоследнем туре, если Чехия (11 очков в 6 матчах) победит Польшу (10 в 7), а Албания (13 в 6) не проигрывает Молдове (9 в 6).

  • 17.11, 19:00 Молдова – Албания
  • 17.11, 21:45 Польша – Чехия

Источник: Getty Images

Важный для Украины матч

В преддверии поединка Украины против Италии состоится противостояние Сербии и Болгарии. Если сербы победят, то выйдут на Евро, а вместе с этим и гарантируют Украине План Б – игру в плей-офф отбора на турнире.

Конечно, мы надеемся, что этот план Б нам окажется не нужен, но все же для него необходимо, чтобы сербы получили нужный результат.

  • 19.11, 16:00 Сербия – Болгария

Матч за Евро

Словения и Дания имеют прекрасные шансы выйти на чемпионат вместе, но в очном противостоянии в предпоследнем туре кто-то может гарантировать себе путевку туда.

  • 17.11, 21:45 Дания – Словения

Безумная неделя Израиля

Израильтяне из-за военных действий пропустили матчи в октябре, а потому догоняют сейчас. Через десять дней им предстоит сыграть 10 матчей. Первые уже проиграли Косово, следующие три нельзя проигрывать, да и вничью играть тоже очень не желательно.

Соперники – Швейцария и Румыния в номинально домашних противостояниях. В последнем туре будет выезд в Андорру, а в параллельном матче будут играть румыны со швейцарцами.

Источник: Getty Images

Сейчас ситуация в группе следующая: Румыния имеет 16 очков (8 матчей), Швейцария – 15 (7 матчей), а Израиль – 11 (7 матчей). То есть, теоретически, перед последним туром мы можем иметь очень интересную ситуацию.

  • 15.11, 21:45 Израиль – Швейцария
  • 18.11, 21:45 Израиль – Румыния
  • 21.11, 21:45 Румыния – Швейцария

В Южной Америке тоже интересно

Если в Европе идет отбор в Евро, то в Южной Америке уже стартовала квалификация на чемпионат мира 2026 года.

На этой неделе здесь пройдет три очень интересных матча. Сначала аргентинцы и бразильцы "разомнутся" в матчах против Уругвая и Колумбии, а через несколько дней сыграют и в очном противостоянии.

Источник: Getty Images

  • 17.11, 02:00 Аргентина – Уругвай
  • 17.11, 02:00 Колумбия – Бразилия
  • 22.11, 02:30 Бразилия – Аргентина

Итак, за следующую неделю пройдет очень много интересных матчей с участием сборных, в которых будет немало интриги. Но, конечно, самым главным для нас будет противостояние Украины и Италии, которое решит судьбу нашей путевки на чемпионат Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Сборная Украины

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