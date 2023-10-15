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Евро-2024: кто может выйти на турнир уже в октябре

ISPORT изучил турнирное положение команд в квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 10:20
Мората и Гриллиш / колаж Василий Войтюк / Getty Images
Мората и Гриллиш / колаж Василий Войтюк / Getty Images

На континентальное первенство уже прошли четыре команды - Германия (как хозяин) и три топ сборные, прошедшие через квалификацию (Португалия, Бельгия, Франция).

Но к ним могут присоединиться и другие команды. Рассказываем, кто именно может гарантировать путевку на Евро уже в ближайшие дни.

15 октября

Группа А

  • Матчи: Грузия – Кипр, Норвегия – Испания
  • Кто может гарантировать место на Евро: Испания и Шотландия

Хотя этот тур шотландцы пропускают, сейчас они с высокой долей вероятности пройдут на Евро. Для этого им нужно только, чтобы Норвегия не смогла победить Испанию в домашнем матче.

У самих испанцев ситуация немного сложнее, во-первых, они сами будут играть свой матч. Во-вторых, им не подходит ничья, а нужно побеждать.

Группа D

  • Матчи: Турция – Латвия, Вельс – Хорватия
  • Кто может гарантировать место на Евро: Турция

В этой группе за выход на Евро сражаются четыре команды, а Турция может завоевать путевку уже сейчас. Для этого им нужно в своем матче выступить лучше чем валлийцы в своем (можно победить, но чтобы Уэльс сыграл вничью, или самим сыграть вничью, а Уэльс тогда должен проиграть).

Группа E

  • Матчи: Польша – Молдова, Чехия – Фарерские острова.
  • Кто может гарантировать место на Евро: Албания

У Албании прекрасные шансы на выход на Евро, но на этой неделе они выглядят больше как теоретические и вряд ли это произойдет именно 15 октября.

Ведь для того чтобы Албания гарантировала себе место в двойке лучших, надо, чтобы поляки сыграли вничью дома против Молдовы, а Чехия в параллельном матче не переиграла Фареры. Очень маловероятно.

16 октября

Группа B

  • Матчи: Греция – Нидерланды, Гибралтар – Ирландия
  • Кто может гарантировать место на Евро: Греция

Сборная Франции уже на чемпионате, осталось узнать второго лучшего и претенденты на это место сыграют в очном матче. Греки могут оставить "оранжевых" за бортом, но для этого нужно выигрывать с разницей в 4 мяча.

Группа F

  • Матчи: Азербайджан – Австрия, Бельгия – Швеция
  • Кто может гарантировать место Евро: Австрия

Еще в пятницу австрийцы могли выйти на Евро, но проиграли свой собственный матч за квалификацию Бельгии. Сейчас им нужно переиграть Азербайджан, а может хватить даже поражения, если шведы проиграют бельгийцам.

17 октября

Группа C

  • Матчи: Англия – Италия, Мальта – Украина
  • Кто может гарантировать место на Евро: Англия

В нашей группе также может определиться первый участник ЧЕ-2024. Для этого Англии нужно победить Италию, или же сыграть вничью при условии, что сборная Сергея Реброва не обыгрывает Мальту (мы в это не верим).

Группа G

  • Матчи: Сербия – Черногория, Литва – Венгрия
  • Кто может гарантировать место на Евро: Венгрия

В сверхважном матче против Сербии венгры победили и теперь им будет достаточно победить в одном из оставшихся трех поединков, чтобы выйти на Евро. Вероятно, сделают они это с первой попытки.

Группа H

  • Матчи: Финляндия – Казахстан, Северная Ирландия – Словения, Сан-Марино – Дания.
  • Кто может гарантировать место на Евро: Дания

Очень интересная ситуация в этой группе, где команда лидер не может гарантировать себе Евро уже сейчас, а вот сборная со второго места (Дания) – может.

Но для этого нужно, чтобы совпали следующие обстоятельства:

  1. Дания должна обыграть Сан-Марино;
  2. Словения не должна проиграть северной Ирландии;
  3. Казахстан должен сыграть ВНИЧИЮ с Финляндией.

Не смогут выйти на Евро-2024 новые команды групп I (Швейцария, Румыния, Израиль) и J (Португалия прошла, претендуют на другое место Босния, Словакия, Исландия и Люксембург). На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и календарем матчей отбора на чемпионат Европы.

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