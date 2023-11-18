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"К нему нет доверия": Экс-игрок Манчестер Юнайтед сравнил Онана с Де Хеа

Камерунец подвергся критике.
Вчера, 22:50
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Паркер высказался о голкипере клуба Андре Онана.

"Слабыми сторонами Онана являются его вратарские способности. Особенно его умение делать сейвы, как он отбивает мяч, куда его направляет. Он нестабильный и никогда не контролирует свои сейвы – ощущение, будто мяч улетает, как от батута.

Надеюсь, в случае с Андре повторится история Де Хеа, когда он в определенный момент поймет английский футбол. Все говорят, какой же он был хороший в Интере, но пока не вижу этого.
Итальянский футбол не так интенсивный, как английский. Здесь у него больше вызовов, чем в Италии.

Де Хеа был вратарем, которому можно было довериться. Но к Онана доверия нет. Давид был сильным ментально. Мягко говоря, сомневаюсь, что когда-то Андре сможет выступать за МЮ на хорошем уровне".

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"Не знаю, какие сильные стороны у Онана. Возможно, он действительно уверенно играет ногами, но до Эдерсона или Алиссона ему еще далеко. Хотя все ожидали, что будет играть ногами на их уровне. Для меня они на уровне выше среднего, но люди говорили о значительно выше, чем видим. Андре точно испытывает больше ментальных и физических трудностей, чем в Италии.

Люди очень цинично и без уважения относились к Де Хеа, потому что он лучше отбивал мячи, чем играл ногами. Но надо признаться, что Онана не так хорошо играет ногами, как об этом говорили. Думаю, все видят, что линия защиты перед воротами МЮ слабая, но у Де Хеа тоже было так. Он делал свою работу как мог, но Онана даже и близко не так справляется с этим", - сказал Паркер в интервью SpilXperten.

Напомним, этим летом Онана перешел в Манчестер Юнайтед из Интера за 43 млн фунтов, подписав пятилетний контракт.

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