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Манчестер Юнайтед объявил об отставке исполнительного директора

Ричард Арнольд проработал в клубе 16 лет.
Сегодня, 16:02
Ричард Арнольд / Getty Images
Ричард Арнольд / Getty Images

Ричард Арнольд решил уйти с поста исполнительного директора Манчестер Юнайтед после 16 лет работы в клубе, сообщает официальный сайт манкуннианцев.

Патрик Стюарт временно возьмет на себя его обязанности в дополнение к своей нынешней роли главного юрисконсульта. Арнольд продолжит оказывать поддержку клубу в переходный период до конца декабря.

За это время будет проведен поиск нового постоянного исполнительного директора "красных дьяволов".

"Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет. Несмотря на взлеты и падения, неизменной остается преданность наших сотрудников и поклонников", - заявил Арнольд.

"Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность клубу и преданность делу и пожелать всем, кто связан с МЮ, всего наилучшего в будущем".

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Напомним, что Ричард Арнольд сменил на посту исполнительного директора Манчестер Юнайтед Эда Вудворда, который покинул клуб по ходу сезона-2021/22.

Ранее была информация, что после приобретении 25% акций МЮ сэром Джимом Рэтклиффом произойдут изменения в руководстве клуба. Помимо Арнольда, Манчестер может покинуть Джон Мерто, занимающий должность спортивного директора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Ричард Арнольд

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