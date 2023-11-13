Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на Эриксена и Хойлунда

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Кристиан Эриксен и Расмус Хойлунд покинули заявку сборной Дании ни ближайшие матчи отбора на ЧЕ-2024.

Манкунианцы сообщили, что датский дуэт не сможет помочь ни клубу, ни сборной в ближайших играх из-за травм.

Эриксен травмировал колено по ходу матча против Лутон Таун (1:0). По этой причине Эрик тен Хаг заменил его еще в первом тайме. Сообщается, что 31-летний хавбек пропустит около месяца.

Хойлунд получил свое мышечное повреждение в том же матче, но 20-летний форвард успел отыграть 78 минут. Он не появится на поле до конца ноября.

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Таким образом они гарантировано пропустят игру против Эвертона в рамках АПЛ 26 ноября и важнейший матч Лиги чемпионов против Галатасарая 29 ноября.

Затем у Манчестер Юнайтед назначены встречи с Ньюкаслом (2 декабря), Челси (6 декабря), Борнмутом (9 декабря), Баварией (12 декабря) и Ливерпулем (17 декабря).

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