iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на Эриксена и Хойлунда

В составе манкунианцев продолжается эпидемия травм.
Сегодня, 22:54
Кристиан Эриксен и Расмус Хойлунд / Getty Images
Кристиан Эриксен и Расмус Хойлунд / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Кристиан Эриксен и Расмус Хойлунд покинули заявку сборной Дании ни ближайшие матчи отбора на ЧЕ-2024.

Манкунианцы сообщили, что датский дуэт не сможет помочь ни клубу, ни сборной в ближайших играх из-за травм.

Эриксен травмировал колено по ходу матча против Лутон Таун (1:0). По этой причине Эрик тен Хаг заменил его еще в первом тайме. Сообщается, что 31-летний хавбек пропустит около месяца.

Хойлунд получил свое мышечное повреждение в том же матче, но 20-летний форвард успел отыграть 78 минут. Он не появится на поле до конца ноября.

Читай также: Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо

Таким образом они гарантировано пропустят игру против Эвертона в рамках АПЛ 26 ноября и важнейший матч Лиги чемпионов против Галатасарая 29 ноября.

Затем у Манчестер Юнайтед назначены встречи с Ньюкаслом (2 декабря), Челси (6 декабря), Борнмутом (9 декабря), Баварией (12 декабря) и Ливерпулем (17 декабря).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристиан Эриксен Расмус Хойлунд

Статьи по теме

Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо
МЮ+Ливерпуль+(экс) Ман Сити: игроки враждующих команд провели ужин в одном ресторане МЮ+Ливерпуль+(экс) Ман Сити: игроки враждующих команд провели ужин в одном ресторане
Тен Хаг оценил текущую форму Манчестер Юнайтед Тен Хаг оценил текущую форму Манчестер Юнайтед
МЮ минимально одолел аутсайдера АПЛ МЮ минимально одолел аутсайдера АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202423:53
Сборная Украины провела первую тренировку после общего сбора
Формула 123:28
Бывший руководитель Ф1: Мы не учли, что ночью в Лас-Вегасе будет очень холодно
Европа22:54
Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на Эриксена и Хойлунда
Европа22:51
Зинченко рассказал, чем займется после завершения карьеры
Европа22:33
Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо
Бокс22:26
Усик рассказал, когда сыграет за Полесье
Формула 121:59
Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Европа21:59
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Формула 121:59
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
НБА21:34
Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK