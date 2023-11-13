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Ювентус обратился к Манчестер Юнайтед по поводу Санчо

Вингер, попавший в немилость главного тренера, может продолжить карьеру в Серии А.
Вчера, 22:33
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

После известного скандала с Эриком тен Хагом, карьера Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед приближается к своему концу.

Ранее было объявлено, что манкунианцы постараются избавиться от 23-летнего англичанина уже предстоящей зимой, решив не дожидаться летнего трансферного окна.

И, судя по всему, на игрока нашелся серьезный претендент. Как сообщает Фабрицио Романо, Ювентус связался с Манчестер Юнайтед, чтобы получить информацию об игроке.

Однако у этой сделки могут возникнуть проблемы. Дело в том, что "старая синьора" готова взять Санчо лишь в аренду и при условии, что "красные дьяволы" будут покрывать часть его зарплаты (250 тысяч фунтов в неделю).

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Юнайтед в свою очередь предпочитает дождаться предложения, по которому футболист покинет команду на постоянной основе.

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