Тен Хаг оценил текущую форму Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мнением о турнирном положении дел клуба в АПЛ.

"Даже после всех проблем, с которыми мы столкнулись, мы все еще находимся рядом с первой четверкой. Когда мы начнем показывать хороший футбол и команда будет в полном составе на протяжении нескольких недель или месяцев, а другие будут терять очки.

Сейчас мы выиграли в 4 из 5 последних туров АПЛ, это хорошо. Мы вообще в достаточно хорошем положении. Если иметь в виду все проблемы, с которыми мы столкнулись, то мы в очень хорошем положении. Это повод для оптимизма".

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"В дальнейшем нам нужно поднять уровень игры. То, что мы создаем много моментов, обнадеживает, и мы будем двигаться вперед, действуя все лучше и даже набирая больше очков", – сказал тен Хаг в интервью Manchester Evening News.

Напомним, после 12-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место в таблице, набрав 21 балл.

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