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МЮ минимально одолел аутсайдера АПЛ

Манкунианцы лишь раз поразили ворота Камински после 90-й минутной осады.
Сегодня, 19:25
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун / Getty Images

В субботу, 11 ноября, МЮ принимал на Олд Траффорд Лутон Таун.

"Дьяволы", как обычно, начали матч быстро и агрессивно, но снова остались без быстрого гола. Хейлунд мог забить свой первый мяч в АПЛ, но Камински сыграл уверенно. А затем Гарначо потратил два убойных момента. Один раз также пришлось вступить и Андре Онана, и по итогу на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Во втором тайме картина игры не изменилась, МЮЮ осадил штрафную Лутона, но никак не мог придумать что-то по-настоящему опасное. На 60-й минуте удача наконец улыбнулась хозяевам - после углового мяч оказался у Линделефа, который и отправил круглого в сетку ворот. В оставшееся время манкунианцы пытались забить еще, но Камински справился со всеми ударами. Минимальная и заслуженная победа Юнайтед.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Лутон Таун

Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0

Гол: Линделеф, 60

xG: 2.00 - 0.41
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 64% - 36%

Манчестер Юнайтед: Онана - Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Регилон (Варан, 79) - Эриксен (Маунт, 40), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Гарначо (Антони, 68), Рэшфорд - Хейлунд (Марсьяль, 79).

Лутон: Камински - Локьер, Ошо, Менджи - Каборе (Адебайо, 87),  Даути (Кларк, 73), Таунсенд (Чонг, 61), Баркли, Накамба (Раддок-Мпанзу, 86), Огбене (Джайлз, 86) - Моррис.

Предупреждения: Каборе, 74, Локьер, 90+3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лутон Таун

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