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Слезы, сигара и веселье: Видаль ярко отпраздновал победу в Копа-Либертадорес

Чилийский футболист выиграл очередной командный трофей.
Сегодня, 12:10
Артуро Видаль / Getty Images
Артуро Видаль / Getty Images
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В ночь с 29 на 30 октября состоялся финал Копа-Либертадорес, в котором участие принимали Фламенго и Атлетико Паранаенсе.

Победителем противостояния стали "красно-черные", которые выигралы благодаря единственному голу, а его автором стал Габриэл Барбоса.

После поединка полузащитник Фламенго Артуро Видаль, который известен своей эмоциональностью, расплакался.

Чилиец появился на поле по ходу второго тайма, однако эффектно отпраздновал победу. На футбольном поле он вместе со своими родными и друзьями сделал памятное фото.

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Примечательно, что Видаль в раздевалке вместе со своим одноклубником закурил сигару.

Затем уже 35-летний полузащитник сфотографировался отдельно с кубком.

В составе бразильского клуба Видаль провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду продемонстрировала украшения на Хэллоуин в элегантном платье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фламенго Артуро Видаль копа либертадорес
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