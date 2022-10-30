Слезы, сигара и веселье: Видаль ярко отпраздновал победу в Копа-Либертадорес

В ночь с 29 на 30 октября состоялся финал Копа-Либертадорес, в котором участие принимали Фламенго и Атлетико Паранаенсе.

Победителем противостояния стали "красно-черные", которые выигралы благодаря единственному голу, а его автором стал Габриэл Барбоса.

После поединка полузащитник Фламенго Артуро Видаль, который известен своей эмоциональностью, расплакался.

Чилиец появился на поле по ходу второго тайма, однако эффектно отпраздновал победу. На футбольном поле он вместе со своими родными и друзьями сделал памятное фото.

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Примечательно, что Видаль в раздевалке вместе со своим одноклубником закурил сигару.

Затем уже 35-летний полузащитник сфотографировался отдельно с кубком.

В составе бразильского клуба Видаль провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

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