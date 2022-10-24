Шикарный антураж: Возлюбленная Роналду продемонстрировала украшения на Хэллоуин в элегантном платье
Джорджина Родригес уже готовится к празднику.
В понедельник, 31 октября, празднуется современный международный праздник - Хэллоуин.
Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес в преддверии популярного праздника показала украшения на Хэллоуин.
В декорациях были тыквы, скелеты, а также призрак, который выглядывал из двери.
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Стоит отметить, что девушка позировала на фоне яркого антуража в элегантном золотом платье.
Напомним, что Криштиану несколько дней назад оказался в центре скандала, когда он досрочно покинул пределы стадиона в матче Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (2:0). Наставник "красных дьяволов" намерен увидеть от Роналду искреннее раскаяние за свое поведение, чтобы тот смог вернуться к тренировочному процессу.