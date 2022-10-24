Звезда Челси был назвал самым завидным холостяком Британии

Полузащитник сборной Англии и Челси Мэйсон Маунт некоторое время назад сообщил о том, что расстался со своей бывшей возлюбленной.

Английский футболист был назван "самым завидным холостяком Великобритании" по версии популярного журнала про моду - Tatler.

23-летний игрок начал свою модельную карьеру, снявшись для журнала. Маунт вместе с другой моделью попал на обложку.

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Стоит отметить, что англичанин сосредоточен на футбольной карьере, несмотря на то, что у него неплохо получилось проявить себя для модельной рекламы.

Напомним, Маунт встречался с моделью Хлоей Уэллис-Уоттс, с которой познакомился в 2017 году. Они уже не вместе, однако неизвестно, когда произошло расставание.

В текущем сезоне англичанин провел 15 игр за лондонский клуб, за которые забил два гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист Челси покинул поле после матча с Манчестер Юнайтед в одних трусах.