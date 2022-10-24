iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Челси был назвал самым завидным холостяком Британии

Мэйсон Маунт снялся в рекламе популярного британского журнала.
Сегодня, 10:30
Мэйсон Маунт / The Sun/thesun.co.uk
Мэйсон Маунт / The Sun/thesun.co.uk
0 0 0

Полузащитник сборной Англии и Челси Мэйсон Маунт некоторое время назад сообщил о том, что расстался со своей бывшей возлюбленной.

Английский футболист был назван "самым завидным холостяком Великобритании" по версии популярного журнала про моду - Tatler.

23-летний игрок начал свою модельную карьеру, снявшись для журнала. Маунт вместе с другой моделью попал на обложку.

Читай также: Звезда мадридского Реала предстал в интересном образе на обложке журнала GQ

Стоит отметить, что англичанин сосредоточен на футбольной карьере, несмотря на то, что у него неплохо получилось проявить себя для модельной рекламы.

Напомним, Маунт встречался с моделью Хлоей Уэллис-Уоттс, с которой познакомился в 2017 году. Они уже не вместе, однако неизвестно, когда произошло расставание.

В текущем сезоне англичанин провел 15 игр за лондонский клуб, за которые забил два гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист Челси покинул поле после матча с Манчестер Юнайтед в одних трусах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси вне игры Мэйсон Маунт
0 0 0

Статьи по теме

Для фанатов ничего не жалко: Ковачич покинул поле после матча с МЮ в одних трусах Для фанатов ничего не жалко: Ковачич покинул поле после матча с МЮ в одних трусах
Поттер: Не могу заявлять, что Челси заслужил победу Поттер: Не могу заявлять, что Челси заслужил победу
Манчестер Юнайтед в драматичной концовке сумел вырвать ничью у Челси Манчестер Юнайтед в драматичной концовке сумел вырвать ничью у Челси
Лидер Челси подтвердил расставание с бывшей моделью Лидер Челси подтвердил расставание с бывшей моделью
Помочь журналистам

Видео

Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

Украина11:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс11:30
Промоутер Усика объяснил, почему Фьюри отказался от поединка с Александром
Украина11:05
Кривбасс презентовал юбилейный комплект ретро-формы
Лига Чемпионов10:45
Селтик - Шахтер: где смотреть матч 25.10.2022 Лиги чемпионов
Европа10:30
Звезда Челси был назвал самым завидным холостяком Британии
Бокс09:55
Ломаченко объяснил, почему после начала войны отказался от боя за звание абсолютного чемпиона
Европа09:31
Аталанта - Лацио 0:2 Видео голов и обзор матча 23.10.2022
Бокс09:09
Промоутер Фьюри рассказал, кто сорвал поединок Тайсона и Джошуа
Лига Чемпионов08:55
Селтик - Шахтер: прогноз на матч 25.10.2022 Лиги чемпионов
Европа08:44
Барселона - Атлетик 4:0 Видео голов и обзор матча 23.10.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK