Звезда мадридского Реала предстал в интересном образе на обложке журнала GQ

Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лицом с обложки в новом выпуске журнала GQ в Бразилии.

22-летний футболист представил перед читателями в достаточно креативном костюме голубого цвета.

"В Бразилии много футболистов, но нам нужно воспитывать учителей", - с таким лозунгом обратился к читателям журнала молодой игрок.

Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус получил престижную награду , а осенью продолжает показывать прекрасный футбол.