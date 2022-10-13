Звезда мадридского Реала предстал в интересном образе на обложке журнала GQ
Винисиус Жуниор в голубом костюме выглядит потрясающе.
Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лицом с обложки в новом выпуске журнала GQ в Бразилии.
22-летний футболист представил перед читателями в достаточно креативном костюме голубого цвета.
"В Бразилии много футболистов, но нам нужно воспитывать учителей", - с таким лозунгом обратился к читателям журнала молодой игрок.
Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус получил престижную награду , а осенью продолжает показывать прекрасный футбол.