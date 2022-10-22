Лидер Челси подтвердил о расставании с бывшей моделью

Футболист сборной Англии и Челси Мэйсон Маунт стал свободным, объявив о расставании со своей возлюбленной.

Полузащитник лондонской команды встречался с моделью Хлоей Уиллинс-Уотс с 2017 года, когда впервые познакомились.

23-летний футболист в интервью Tatler подтвердил, что перестал встречаться с Хлоей.

"Футбол - мой приоритет", - сказал Маунт.

На данный момент англичанин находится без девушки, однако ходит на свидания в поисках новой возлюбленной.

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Стоит отметить, что Хлоя имеет 45 тысяч подписчиков в Instagram, где рекламирует различную продукцию.

В текущем сезоне Маунт провел 14 матчей, в которых забил два гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером.