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Футбол

Лидер Челси подтвердил о расставании с бывшей моделью

Мэйсон Маунт сосредоточен на футбольной карьере.
Сегодня, 12:25
Мэйсон Маунт с бывшей возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk
Мэйсон Маунт с бывшей возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk
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Футболист сборной Англии и Челси Мэйсон Маунт стал свободным, объявив о расставании со своей возлюбленной.

Полузащитник лондонской команды встречался с моделью Хлоей Уиллинс-Уотс с 2017 года, когда впервые познакомились.

23-летний футболист в интервью Tatler подтвердил, что перестал встречаться с Хлоей.

"Футбол - мой приоритет", - сказал Маунт.

На данный момент англичанин находится без девушки, однако ходит на свидания в поисках новой возлюбленной.

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Стоит отметить, что Хлоя имеет 45 тысяч подписчиков в Instagram, где рекламирует различную продукцию.

В текущем сезоне Маунт провел 14 матчей, в которых забил два гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вне игры Мэйсон Маунт
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