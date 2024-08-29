Хавбек Манчестер Юнайтед получил повреждение и пропустит несколько матчей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт пропустит несколько игр.

В матче с Брайтоном игрок получил небольшое повреждение, из-за чего был заменён в перерыве.

"Мне сделали обследования, и, похоже, я пропущу несколько матчей. В преддверии и во время предсезонной подготовки я усердно работал, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень, и чувствовал прилив сил, бодрость и готовность.

Я хотел, чтобы вы узнали об этом непосредственно от меня, так как я расстроен, и я думаю, что вы тоже расстроены. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в лучшую форму и помочь команде", – заявил Маунт.

Напомним, что в прошлом сезоне Маунт пропустил 27 матчей из-за различных травм.

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