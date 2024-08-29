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Атлетико интересуется экс-игроком Манчестер Юнайтед

Софьян Амрабат, вероятно, не задержится в Фиорентине.
Сегодня, 17:53
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Мадридский Атлетико интересуется Софьяном Амрабатом, утверждает AS.

Напомним, прошлый сезон марокканский хавбек провел в МЮ, который решил не выкупать его контракт.

Атлетико готов рискнуть и пойти путем английского клуба, арендовав хавбека на сезон.

Однако также игроку хочет заполучить Фенербахче, который готов оформить полноценный трансфер, и именно к этому варианту склоняется клуб Амрабата Фиорентина.

Отметим, что 28-летний Амрабат оценивается Трансфермарктом в 22 млн евро.

Ранее также Ливерпуль объявил о новом трансфере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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