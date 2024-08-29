Атлетико интересуется экс-игроком Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат, вероятно, не задержится в Фиорентине.
Мадридский Атлетико интересуется Софьяном Амрабатом, утверждает AS.
Напомним, прошлый сезон марокканский хавбек провел в МЮ, который решил не выкупать его контракт.
Атлетико готов рискнуть и пойти путем английского клуба, арендовав хавбека на сезон.
Однако также игроку хочет заполучить Фенербахче, который готов оформить полноценный трансфер, и именно к этому варианту склоняется клуб Амрабата Фиорентина.
Отметим, что 28-летний Амрабат оценивается Трансфермарктом в 22 млн евро.
Ранее также Ливерпуль объявил о новом трансфере.
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