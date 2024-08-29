Ливерпуль объявил о подписании вингера сборной Италии

Федерико Кьеза перебрался из Ювентуса в стан мерсисайдцев.

Ливерпуль официально объявил о подписании вингера Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьезы.

Как сообщает пресс-служба "красных", 26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт.

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По информации СМИ, трудовой договор итальянца с мерсисайдцами рассчитан на четыре года с заработной платой около пяти миллионов евро за сезон.

Стоимость трансфера игрока в английский клуб оценивается в 13 миллионов евро плюс бонусы.

В своей новой команде итальянский вингер будет выступать под 14-м номером.

Our new #️⃣1️⃣4️⃣ 💫 — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

В минувшем сезоне Кьеза провел в составе Ювентуса во всех турнирах 37 матчей, в которых отличился десятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, недавно Ливерпуль осуществил первый летний трансфер.

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