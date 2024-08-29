Ливерпуль объявил о подписании вингера сборной Италии
Ливерпуль официально объявил о подписании вингера Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьезы.
Как сообщает пресс-служба "красных", 26-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт.
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По информации СМИ, трудовой договор итальянца с мерсисайдцами рассчитан на четыре года с заработной платой около пяти миллионов евро за сезон.
#BenvenutoFederico 👋🇮🇹 pic.twitter.com/WTT15qBCPV— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024
Стоимость трансфера игрока в английский клуб оценивается в 13 миллионов евро плюс бонусы.
В своей новой команде итальянский вингер будет выступать под 14-м номером.
Our new #️⃣1️⃣4️⃣ 💫— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024
В минувшем сезоне Кьеза провел в составе Ювентуса во всех турнирах 37 матчей, в которых отличился десятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, недавно Ливерпуль осуществил первый летний трансфер.
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