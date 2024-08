Слоту покорилось историческое достижение в Ливерпуле

Ливерпуль накануне в матче второго тура английской Премьер-лиги одержал победу над Брентфордом.

Мерсисайдцы обыграли соперника со счетом 2:0 благодаря результативным ударам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

Эта победа стала знаковой для нового главного тренера Ливерпуля Арне Слота. Как сообщает Opta Analyst, 45-летний нидерландский специалист стал первым наставником "красных", который выиграл два первых матча во главе команды в чемпионате.

Liverpool 2-0 Brentford



Goals from Luis Díaz and Mohamed Salah see Arne Slot become the first manager to win his first two Premier League matches in charge of the Reds.#LIVBRE pic.twitter.com/PQwWtfMXa6