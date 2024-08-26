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Слоту покорилось историческое достижение в Ливерпуле

Новый главный тренер "красных" установил клубный рекорд.
Сегодня, 09:58
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Ливерпуль накануне в матче второго тура английской Премьер-лиги одержал победу над Брентфордом.

Мерсисайдцы обыграли соперника со счетом 2:0 благодаря результативным ударам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

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Эта победа стала знаковой для нового главного тренера Ливерпуля Арне Слота. Как сообщает Opta Analyst, 45-летний нидерландский специалист стал первым наставником "красных", который выиграл два первых матча во главе команды в чемпионате.

Напомним, что Слот дебютировал в Ливерпуле победой со счетом 2:0 над Ипсвичем.

Ранее Слот опроверг слухи о трансфере центрального защитника клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига арне слот

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