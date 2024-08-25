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Ливерпуль - Брентфорд: Обзор и результат матча чемпионата Англии 25.08.2024

"Красные" одержали первую домашнюю победу в эпоху Арне Слота.
Вчера, 20:36
Луис Диас и Мохаммед Салах / Getty Images
Луис Диас и Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках второго тура АПЛ Ливерпуль встретился с Брентфордом.

Уже на старте матча «красные» вышли вперед. Хозяева поймали Брентфорд на контратаке, Диогу Жота вывел Луиса Диаса на ударную позицию и тот отправил мяч мимо Марка Флеккена.

Больше никаких интересных событий в первом тайме не происходило, а вот во втором коллектив Арне Слота «нарастил обороты».

В частности, запомнился удар Энди Робертсона с очень близкой дистанции после курьезной скидки от уже упомянутого Диогу Жоты, но с этим ударом справился уже упомянутый Флеккен. Сам Жота тоже имел свой момент. Португалец опасно пробивал из пределов вратарской площадки, но его попытку заблокировал защитник «пчел».

Впрочем, на второй гол Ливерпуль все же наиграл. Его автором стал Мохамед Салах. Египтянин получил пас от Луиса Диаса после удачной попытки прессинга и элегантно переправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Отметим, что украинец Егор Ярмолюк провел весь матч на скамейке запасных Брентфорда

Статистика матча АПЛ Ливерпуль - Брентфорд

Ливерпуль - Брентфорд 2:0

Голы: Диас, 14, Салах, 70

xG: 2.31 - 0.55
Удары: 15 - 6
Удары в створ ворот: 9 - 2
Владение мячом: 69% - 31%

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