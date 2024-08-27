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Ливерпуль наконец-то осуществил первый летний трансфер

Но есть нюанс.
Вчера, 22:21
Гиорги Мамардашвили / Getty Images
Гиорги Мамардашвили / Getty Images

Английский Ливерпуль совершил свой первый летний переход за несколько дней до окончания трансферного окна.

Пресс-служба "красных" объявила о приобретении грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили. Сумма трансфера составила 25 млн фунтов + 4 млн фунтов бонусами.

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Мамрдашвили подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Зарплата не сообщается.

Этот сезон Гиорги продолжит играть за Валенсию, однако, уже на правах аренды. В следующем он официально присоединится к подопечным Арне Слота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Гиорги Мамардашвили

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