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Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля

Зепп ван ден Берг продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.
Вчера, 22:35
Зепп ван ден Берг
Зепп ван ден Берг

Английский Брентфорд, в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, объявил о трансфере Зеппа ван ден Берга. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, соглашение между Брентфордом и нидерландским защитником рассчитано на пять лет – до лета 2029 года. О финансовых аспектах сделки информация отсутствует.

Стоит отметить, клуб АПЛ опередил Байер, который хочет усилиться нидерландским футболистом. Трансфер оценивается в 25 млн. фунтов.

В прошлом сезоне ван ден Берг выступал на правах аренды за Майнц. Провел 35 матчей и забил 3 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Зепп ван ден Берг ФК Брентфорд

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