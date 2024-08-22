Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля

Английский Брентфорд, в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, объявил о трансфере Зеппа ван ден Берга. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, соглашение между Брентфордом и нидерландским защитником рассчитано на пять лет – до лета 2029 года. О финансовых аспектах сделки информация отсутствует.

We’re delighted to confirm the arrival of Sepp van den Berg from Liverpool on a five-year contract 🐝 — Brentford FC (@BrentfordFC) August 22, 2024

Стоит отметить, клуб АПЛ опередил Байер, который хочет усилиться нидерландским футболистом. Трансфер оценивается в 25 млн. фунтов.

В прошлом сезоне ван ден Берг выступал на правах аренды за Майнц. Провел 35 матчей и забил 3 гола.

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