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Маунт вернулся к тренировкам, он может принять участие в матче с Ливерпулем

Тен Хаг расскажет подробней накануне матча.
Сегодня, 14:40
Мэйсон Маунт / manutd.com
Мэйсон Маунт / manutd.com

Мэйсон Маунт вернулся к обзим тренировкам с командой, сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

25-летний хавбек отсутствовал с середины ноября из-за травмы икроножной мышцы. 

Пока неизвестно, примет ли участие Мэйсон в воскресном матче против Ливерпуля, однако тен Хаг обещал рассказать об этом на следующей пресс-конференциию.

Напомним, Маунт присоединился к МЮ этим летом за 60 млн евро, однако из-за повреджений провел всего 12 матчей, в которых отдал один ассист.

Ранее также сообщалось, что вингер МЮ удалил все упоминания о клубе со своих соцсетей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мэйсон Маунт

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