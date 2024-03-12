Маунт вернулся к тренировкам, он может принять участие в матче с Ливерпулем

Мэйсон Маунт вернулся к обзим тренировкам с командой, сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

25-летний хавбек отсутствовал с середины ноября из-за травмы икроножной мышцы.

Пока неизвестно, примет ли участие Мэйсон в воскресном матче против Ливерпуля, однако тен Хаг обещал рассказать об этом на следующей пресс-конференциию.

Напомним, Маунт присоединился к МЮ этим летом за 60 млн евро, однако из-за повреджений провел всего 12 матчей, в которых отдал один ассист.

Ранее также сообщалось, что вингер МЮ удалил все упоминания о клубе со своих соцсетей.

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