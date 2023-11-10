Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте

Маунту еще предстоит найти свое место в команде.

Эрик тен Хаг объяснил, почему Мэйсон Маунт почти не появляется в стартовом составе МЮ.

Напомним, что летом манкунианцы переманили 24-летнего хавбека из Челси за 60 млн евро. Однако в последних шести матчах Мэйсон вышел в старте лишь раз.

По словам тен Хага, он не потерял веру в игрока, однако травма, замедлившая его интеграцию в команду и отличная форма других игроков вносят свои коррективы.

"Он начал сезон, а затем получил травму, это худший момент для нового игрока, когда он травмируется, потому что это останавливает процесс реинтеграции, и это, безусловно, было неудачей для кого-то вроде него. И теперь он должен найти свое место в команде.

У него было несколько стартов, также недавно, например, на прошлой неделе против Ньюкасла. Но всегда есть причины, иногда травма, затем другие игроки, которые хорошо играют, и ты должен ждать своего времени, чтобы играть", - приводит слова тренера 90Min.

Отметим, что Гаррет Саутгейт также решил не вызывать Маунта в национальную сборную.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

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