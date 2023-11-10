iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте

Маунту еще предстоит найти свое место в команде.
Сегодня, 18:06
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Эрик тен Хаг объяснил, почему Мэйсон Маунт почти не появляется в стартовом составе МЮ.

Напомним, что летом манкунианцы переманили 24-летнего хавбека из Челси за 60 млн евро. Однако в последних шести матчах Мэйсон вышел в старте лишь раз.

По словам тен Хага, он не потерял веру в игрока, однако травма, замедлившая его интеграцию в команду и отличная форма других игроков вносят свои коррективы.

"Он начал сезон, а затем получил травму, это худший момент для нового игрока, когда он травмируется, потому что это останавливает процесс реинтеграции, и это, безусловно, было неудачей для кого-то вроде него. И теперь он должен найти свое место в команде.

У него было несколько стартов, также недавно, например, на прошлой неделе против Ньюкасла. Но всегда есть причины, иногда травма, затем другие игроки, которые хорошо играют, и ты должен ждать своего времени, чтобы играть", - приводит слова тренера 90Min.

Отметим, что Гаррет Саутгейт также решил не вызывать Маунта в национальную сборную.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мэйсон Маунт

Статьи по теме

Сделка по покупке акций МЮ произойдет уже на следующей неделе - источник Сделка по покупке акций МЮ произойдет уже на следующей неделе - источник
Хаманн: Можно только посочувствовать болельщикам МЮ Хаманн: Можно только посочувствовать болельщикам МЮ
Манчестер Юнайтед прервал свою успешную 80-матчевую серию в рамках Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед прервал свою успешную 80-матчевую серию в рамках Лиги чемпионов
На седьмом небе от счастья: звезда киберспорта стал свидетелем эпичной победы Копенгагена над Юнайтед На седьмом небе от счастья: звезда киберспорта стал свидетелем эпичной победы Копенгагена над Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
Украина19:05
Колос уверенно разобрался с Минаем, который полматча играл вдесятером
Лига Европы18:39
Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы
Европа18:24
Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень
Европа18:09
Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок
Европа18:06
Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте
Европа17:45
Де Хеа может вернуться в Ла Лигу
Формула 117:31
Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари
Олимпийские виды17:18
Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Европа17:04
Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK