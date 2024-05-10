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Новичок МЮ получил третью травму в этом сезоне

Матч против Арсенала Мэйсон Маунт точно пропустит.
Сегодня, 16:26
Мэйсон Маунт / manutd.com
Мэйсон Маунт / manutd.com

Хавбек Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт не примет участия в матче против Арсенала.

Клуб официально объявил, что полузащитник снова получил травму. Для Маунта это уже третье повреждение в этом сезоне.

В этом сезоне Мэйсон отыграл всего 753 минуты в 19 матчах за МЮ во всех турнирах, после того как перешел за 60 млн евро летом.

При этом клуб сообщил, что к тренировкам вернулись Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Ранее также сообщалось, что вингер Баварии пропустит Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мэйсон Маунт

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