Вингер сборной Германии почти наверняка пропустит Евро-2024

Серж Гнабри получил травму в матче с Реалом.

Вингер Баварии и сборной Германии Серж Гнабри, вероятней всего, пропустит Евро-2024, пишет официальный сайт.

Напомним, что игрок получил повреждение в матче против Реала и покинул поле до окончания матча.

Как показало дальнейшее обследование, Гнабри получил разрыв мышц задней поверхности бедра. Бавария уже объявила, что для игрока сезон окончен.

К тому же, это уже пятая травма немца в текущем сезоне. Журналисты Bild считают, что Гнабри почти наверняка не сыграет на летнем турнире.

Ранее также Тухель объяснил свои замены в матче с Реалом.

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