Тухель объяснил замену Кейна в матче против Реала

Главный тренер Баварии объяснил, почему заменил Харри Кейна в матче против мадридского Реала.

Напомним, англичанин покинул поле незадолго до того, как Реал сумел камбекнуть и в итоге одержать победу.

По словам Тухеля, замена лучшего форварда команды была вынужденной, как, собственно, и остальные замены немецкого специалиста в том матче.

"У Кейна были проблемы со спиной. Он больше не мог продолжать игру. Мы начали игру с атакующей четверкой, и все четверо были вынуждены выйти из-за травмы или судорог. Все четверо сказали, что им нужно покинуть поле.

Это больно. Потребуется время, чтобы восстановиться, но, с одной стороны, это поражение, в котором мы выложились на поле по полной. Конечно, с этим трудно смириться. Это часть реальности. Сожалеть не о чем. Но с другой стороны, было слишком много травм, слишком много замен, слишком много проблем", - приводит слова Тухеля 90Min.

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