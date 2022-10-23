Для фанатов ничего не жалко: Ковачич покинул поле после матча с МЮ в одних трусах

Хавбек Челси Матео Ковачич отличился забавным поступком после матча с Манчестер Юнайтед (1:1).

По окончании встречи хорватский футболист пошел общаться с фанатами, чтобы раздать им автографы, а также подарить футболку. Щедрость игрока оказалась намного больше, чем все могли ожидать и Матео отдал болельщикам даже свои игровые шорты.

К сожалению, за данным действом не все наблюдали, ввиду чего многие удивились, когда увидели пробегающего в трусах Ковачича через все поле.

Пока английские СМИ выдумывают различные теории касаемо того, куда делать экипировка игрока, фанаты в соцсетях успели восхититься поступком полузащитника, отдавшему всю свою форму.

Ранее сообщалось, что лидер Челси подтвердил расставание с бывшей моделью.