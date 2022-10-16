Экс-футболист Баварии смотрел похороны своего отца в прямом эфире в Instagram

Артуро Видаль уж очень сильно хотел сыграть в финале кубка Бразилии.

Бывший полузащитник мюнхенской Барселоны и Баварии Артуро Видаль отличился крайне необычным образом.

Чилиец отказался от поездки в столичный Сантьяго, чтобы отдать дань своему покойному отцу на похоронах.

Вместо этого футболист смотрел прямой эфир похорон в Instagram, который запустила его сестра Амбар.

Хавбек пошел на такие жертвы ради участия в первом матче за Кубок Бразилии между его Фламенго и Коринтиансом.

Поединок завершился со счетом 0:0. Вторая встреча пройдет в следующий четверг, 20 октября.