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Экс-футболист Баварии смотрел похороны своего отца в прямом эфире в Instagram

Артуро Видаль уж очень сильно хотел сыграть в финале кубка Бразилии.
Сегодня, 00:05
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Бывший полузащитник мюнхенской Барселоны и Баварии Артуро Видаль отличился крайне необычным образом.

Чилиец отказался от поездки в столичный Сантьяго, чтобы отдать дань своему покойному отцу на похоронах.

Вместо этого футболист смотрел прямой эфир похорон в Instagram, который запустила его сестра Амбар.

Хавбек пошел на такие жертвы ради участия в первом матче за Кубок Бразилии между его Фламенго и Коринтиансом.

Поединок завершился со счетом 0:0. Вторая встреча пройдет в следующий четверг, 20 октября. 

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