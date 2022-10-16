Экс-футболист Баварии смотрел похороны своего отца в прямом эфире в Instagram
Артуро Видаль уж очень сильно хотел сыграть в финале кубка Бразилии.
Бывший полузащитник мюнхенской Барселоны и Баварии Артуро Видаль отличился крайне необычным образом.
Чилиец отказался от поездки в столичный Сантьяго, чтобы отдать дань своему покойному отцу на похоронах.
Вместо этого футболист смотрел прямой эфир похорон в Instagram, который запустила его сестра Амбар.
Хавбек пошел на такие жертвы ради участия в первом матче за Кубок Бразилии между его Фламенго и Коринтиансом.
Поединок завершился со счетом 0:0. Вторая встреча пройдет в следующий четверг, 20 октября.