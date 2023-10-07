Довбик пятый раз подряд выйдет в старте Жироны на матч Ла Лиги
В субботу, 7 октября, Жирона в рамках девятого тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде с Кадисом.
Перед поединком главный тренер "бело-красных" Мичел огласил стартовую одиннадцатку своей команды, в которой доверил место Артему Довбику. Украинский нападающий сыграет с первых минут в пятом матче подряд.
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Другой украинец из Жироны Виктор Цыганков пропустит эту игру из-за травмы.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#CádizGirona pic.twitter.com/nZiJAJBVC3— Girona FC (@GironaFC) October 7, 2023
В нынешнем сезоне Довбик принял участие в восьми матчах в составе каталонской команды, забив три гола и отдав две результативные передачи.
Матч Ла Лиги Кадис - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.
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