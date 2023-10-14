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Глейзеры отказали катарскому шейху, который готов выйти из переговоров по приобретению Манчестер Юнайтед

Американские владельцы "красных дьяволов" не согласились на условия шейха Джассима, которые пошли бы на пользу самому клубу.
Сегодня, 20:54
Бруно Фернандеш / Getty Images
Бруно Фернандеш / Getty Images

Катарский шейх Джассим бен Хамад Аль-Тани на данный момент вышел из переговоров по приобретению Манчестер Юнайтед, сообщает Фабрицио Романо.

Представители Аль-Тани провели переговоры с нынешними владельцами манкунианцев семьей Глейзеров.

Сторона шейха представила новое предложение с новой структурой платы за приобретение всех 100% акций клуба. Шейх Джассим был готов полностью покрыть долг МЮ (примерно 600 миллионов фунтов) и заплатить за всю сделку наличными.

Считается, что финальная ставка катарской стороны была практически вдвое больше рыночной стоимости клуба (3,5 миллиарда долларов). Шейх также был готов отдельно от своей ставки инвестировать в клуб 1,5 миллиарда. Однако Глейзеры отклонили данное предложение.

В результате Аль-Тани сообщил Глейзерам, что он готов покинуть переговоры. На данный момент стороны прекратили общение.

Напомним, что недавно другой претендент на покупку Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф отказался от идеи приобретения мажоритарного пакета акций.

Теперь британский бизнесмен намерен приобрести лишь примерно 25% акций, что очень даже устраивает Глейзеров, которые получат желаемые инвестиции и при этом останутся во главе МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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