Рэтклифф стал новым фаворитом на приобретение Манчестер Юнайтед

Владельцы манкунианцев считают его предложение более выгодным для себя.

В начале октября стало известно, что сэр Джим Рэтклифф, один из двух претендентов на покупку Манчестер Юнайтед, решил изменить условия сделки.

Было объявлено, что он готов отказаться от приобретения мажоритарного пакета акций клуба в пользу приобретения миноритарного (примерно 25%).

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на Bloomberg, это позволило ему выйти вперед в гонке с катарским шейхом Джассимом Аль-Тани.

Глейзеры пересмотрели предложение британца и теперь считают его более выгодным для себя, так как они получат инвестиции и при этом останутся владельцами "красных дьяволов".

По информации источника, сейчас проходят обсуждения структуры данной сделки. И хотя переговоры ведутся с командой британского бизнесмена, считается, что у шейха Джассима все еще остаются шансы на победу, ведь также ведутся переговоры с его представителями.

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