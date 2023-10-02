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Рэтклифф готов отказаться от приобретения МЮ ради миноритарного пакета акций

Сделка может принести Глейзерам огромную сумму в качестве инвестиций, что вряд ли обрадует фанатов "красных дьяволов".
Вчера, 23:12
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Несмотря на то, что продажа Манчестер Юнайтед длится уже десятый месяц и продвигается практически никак, на клуб по-прежнему претендуют катарский шейх Джассим Аль-Тани и сэр Джим Рэтклифф.

Как сообщает Daily Mail, британский бизнесмен раздумывает над тем, чтобы покинуть гонку за приобретение клуба.

По информации источника, вместо этого он готов приобрести миноритарный пакет акций, что вполне устроит нынешних владельцев манкунианцев семью Глейзеров.

Рэтклифф может приобрести до 25% акций. Считается, что данная сделка сможет принести Глейзерам примерно 1,5 миллиарда фунтов.

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При этом такое решение Рэтклиффа разозлит фанатов "красных дьяволов", которые и так не сильно рады потенциальной продажи клуба бизнесмену.

Болельщики требуют полноценной смены владельца Манчестер Юнайтед, регулярно проводя акции протеста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Джим Рэтклифф

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